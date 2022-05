Gelsenkirchen in extase: Schalke 04 met basisklant Thomas Ouwejan na één seizoen weer terug in Bundesliga

Bij Schalke kreeg Thomas Ouwejan zoals gewoonlijk een basisplaats. De 25-jarige Nederlander was dit seizoen goed voor drie doelpunten en acht assists in de 2. Bundesliga. Na dit seizoen keert de van AZ gehuurde linksback terug naar Alkmaar.



Achter Schalke is het nog ongekend spannend. Op het tweede niveau in Duitsland promoveren de bovenste twee ploegen. Werder Bremen kan morgen tegen Erzgebirge goede zaken doen en de tweede plaats stevig in handen nemen. Werder heeft nu net als Hamburger SV en Darmstadt 57 punten verzameld. Die twee ploegen kwamen vandaag al wel in actie.