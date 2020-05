‘Geluiden dat dagen van Favre bij Dortmund zijn geteld’

Ook Schalke-trainer in de problemen, wel steun van aanvoerder

Ook bij aartsrivaal Schalke 04 zit de trainer op de schopstoel. Toch heeft Omar Mascarell, aanvoerder van Schalke 04, de steun uitgesproken aan zijn trainer David Wagner. Schalke heeft de Bundesliga hervat met twee dikke nederlagen. Afgelopen weekend werd in Gelsenkirchen met 3-0 verloren van Augsburg en een week eerder was Borussia Dortmund met liefst 4-0 te sterk. ,,Wij als spelers staan ​​100 procent achter hem. Iedereen gelooft in zijn plan en ideeën”, aldus Mascarell (27). ,,Wagner is een topcoach. Onze huidige moeilijke situatie is niet te danken aan de coach, wij als team hebben dingen nagelaten.”



Schalke 04 staat op de achtste plek in de Bundesliga en moet vrezen Europees voetbal mis te lopen.