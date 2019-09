Gemengde gevoelens bij Nederlanders in de Serie A

Infantino eist maatrege­len Italië tegen racisme in stadions

22 september Voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA eist concrete maatregelen van de Italiaanse voetbalbond tegen racistisch gedrag in stadions. ,,We kunnen racisme niet accepteren, niet in de maatschappij en niet in het voetbal. In Italië is de situatie niet verbeterd en dat is een ernstige zaak", zei Infantino in een tv-programma van de Italiaanse omroep Rai.