Gemengde gevoelens bij trotse Wijnaldum: ‘Dit doet pijn’

,,We wilden de fans zó graag die langverwachte landstitel bezorgen”, zo zegt de middenvelder op Twitter. ,,Het doet zo'n pijn dat dit niet gelukt is. We vochten zo hard als we konden en we kunnen trots zijn op de manier waarop we speelden en op het aantal punten dat we pakten. Het is vreselijk dat we uiteindelijk net te kort kwamen.”



,,Zolang Manchester City er is, met al die financiële slagkracht en kwaliteit in de ploeg, wordt het voor de andere clubs heel lastig om hen te verslaan’', zei Liverpool-manager Jürgen Klopp. ,,We moeten de perfectie benaderen om de Premier League te winnen. In ieder ander land zouden we met 97 punten makkelijk kampioen geworden zijn, maar niet in deze competitie.’’



Desalniettemin kan Liverpool zijn indrukwekkende seizoen alsnog opluisteren met een prijs van formaat. Op 1 juni treedt het in Madrid aan in de Champions League-finale tegen competitiegenoot Tottenham Hotspur.