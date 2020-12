Genk en Van den Brom moeten gaatje laten met koploper Club Brugge

Duitse voetbal­bond: EK is niet afgeschre­ven voor ons

24 december Voorzitter Fritz Keller van de Duitse voetbalbond DFB gelooft in een succesvol EK voor de ‘Mannschaft’, ook al is het vertrouwen broos na de afstraffing vorige maand tegen Spanje. Het Duitse elftal van bondscoach Joachim Löw sloot de Nations League af met een smadelijke nederlaag in Sevilla: 6-0.