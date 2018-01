Geschorste ex-voetbalbaas overleden

Bijzondere avond voor Florian Thauvin

13 januari Na Rennes - Olympique Marseille (0-3) had iedereen het in het Roazhon Park maar over één speler. Florian Thauvin was is alles de man van de wedstrijd. De middenvelder van Olympique zag een strafschop fraai gepareerd worden door Rennes-doelman Tomáš Koubek, kopte schitterend raak en schoot een bal van een meter of zestig op de lat.