Getafe kan Champions League ruiken na zege op Sevilla

Nadat het spel in de openingsfase op en neer ging, werd de wedstrijd na iets meer dan een half uur spelen opengebroken. Franco Vázquez maakte hands in zijn eigen zestienmetergebied en na inmenging van de VAR besloot scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz de bal op de stip te leggen. Jaime Mata, de grote man dit seizoen bij Getafe, hield het hoofd koel en knalde door het midden binnen. Mede door het VAR-moment eerder in de wedstrijd werd er flink wat blessuretijd uitgetrokken. In die extra speeltijd sloeg Getafe een dubbelslag. Sevilla-speler Sergio Escudero moest vertrekken toen hij voor een handsbal zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg en Jorge Molina faalde niet.

Sevilla-coach Joaquín Caparrós begreep dat er wat moest veranderen en bracht Quincy Promes na rust in de ploeg. Echt zoden aan de dijk aan de dijk zette dit niet, want nog geen tien minuten na rust was het opnieuw raak voor de elf van de thuisploeg. Mata trok voor, Kjaer probeerde in te grijpen maar kreeg de bal niet weg bij Molina, die zo voor zijn tweede van de middag kon tekenen. Twintig minuten voor tijd liet de VAR opnieuw van zich horen toen hij de arbiter nogmaals naar het scherm riep en Djené direct rood kreeg. Het was de elfde kaart van de wedstrijd: negen keer geel en twee keer rood. Ook Getafe eindigde de wedstrijd dus met 10, maar Promes en zijn ploeggenoten konden niks meer bewerkstelligen in de slotfase.



Getafe is dit seizoen een van de verrassingen in La Liga en heeft plaatsing voor de Champions League nu in eigen handen. In 2017 promoveerde Getafe nog via de play-offs naar La Liga, waarin het vorig seizoen al als achtste eindigde. Dit seizoen is de lijn omhoog stevig doorgetrokken en laat de ploeg van José Bordalás flink van zich horen. Sevilla, daarentegen, worstelt dit seizoen en staat nu vijfde. Valencia kan later vandaag ook nog langszij komen als het weet te winnen bij Real Betis.