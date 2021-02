Getafe laat Cillessen drie keer vissen en komt langszij bij Valencia

De Uruguayaan Mauro Arambarri bracht Getafe kort voor rust op voorsprong en in de beginfase van de tweede helft werd het via Jaime Mata 2-0. Valencia stond toen al met een man minder op het veld na rood voor Mouctar Diakhaby. Kort voor tijd zorgde invaller Carles Aleña voor de derde treffer.



Cillessen maakte vorige week zaterdag tegen RC Celta zijn eerste speelminuten van dit seizoen. Jaume Domenech kreeg in de eerste weken van de competitie de voorkeur onder de lat. In november moest Cillessen een operatie ondergaan, vanwege een spierblessure in zijn rechterbeen. Na een lange revalidatie mocht hij tegen Celta weer eens starten en ook nu kreeg Cillessen van trainer Javier Gracia een basisplek. Dat is prettig voor bondscoach Frank de Boer met het oog op het EK van komende zomer. Cillessen is normaal gesproken de nummer 1 bij het Nederlands elftal.