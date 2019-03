Getergde Pereiro laat zich opnieuw zien bij Uruguay

De Jong had geloof in zege: ‘De teleurstel­ling is supergroot’

24 maart In de loop van de tweede helft had Frenkie de Jong het idee dat Oranje erop en erover zou gaan. De jonge middenvelder van Oranje constateerde bij de NOS dat Duitsland de eerste helft erg sterk was, maar hij zag dat na rust rollen waren omgedraaid. ,,We hadden geloof in de zege.”