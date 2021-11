Gevangenisstraf voor zakenman die vlucht Emiliano Sala naar Cardiff regelde

Henderson had geregeld dat Sala met een privévliegtuig van Frankrijk naar Wales zou worden gevlogen. Kort daarvoor was zijn transfer van Nantes naar Cardiff City afgerond. De zakenman schakelde daarvoor piloot David Ibbotson in, die regelmatig zulke klusjes voor hem deed. Ibbotson had echter geen vergunning om te vliegen met het betreffende vliegtuig, een eenmotorige Piper Malibu, en hij mocht ook niet in het donker de lucht in.