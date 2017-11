Gevoelig verlies voor Tottenham tegen Leicester

Young schildert een vrije trap in de bovenhoek

22:58 Ashley Young had vanavond een groot aandeel in de klinkende uitzege van Manchester United bij Watford (2-4). De middenvelder scoorde tweemaal. Vooral die tweede, een vrije trap in de kruising, was om van te smullen. Heurelho Gomes kon de bal alleen maar nakijken.