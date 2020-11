Geweldig debuut PSV’er Ledezma bij 'Team USA': twee assists in een kwartier op Telstar-spits

Dortmund wil Haaland opstellen ondanks Noorse coronare­gels

17:22 Borussia Dortmund verwacht dat Erling Haaland zaterdag gewoon in actie kan komen tijdens de uitwedstrijd tegen Hertha BSC in de Bundesliga. De club voelt er niets voor om de Noorse spits in quarantaine te laten gaan als hij negatief getest is.