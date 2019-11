Gewezen toptalent Halilovic op zijn plek in Heerenveen: ‘Mis alleen nog wat zelfvertrouwen’

Door Stan Wagtman



,,Het is hier heel rustig, daar hou ik wel van. Ik heb het heel erg naar m’n zin’’, aldus Halilovic over zijn eerste weken in Heerenveen. Het blijkt toch even wat anders dan Barcelona en Milaan. ,,Het is een heel kleine stad. Alles is dichtbij. Verder zijn de faciliteiten echt top. Het trainingscomplex bevalt me en ook het stadion is mooi.’’



Bijna zeventig minuten hield hij het vol vanavond. In Den Haag stond Halilovic voor het tweede duel op rij in de basis, nadat hij ook in het bekerduel tegen Excelsior Maassluis (0-3 zege) vanaf het begin mee mocht doen. En dat terwijl zijn laatste basisplaats dateerde van 10 mei van dit jaar, als speler van Standard Luik. ,,Ik voel me fit, maar mis alleen nog wat zelfvertrouwen in mijn acties. De komende weken hoop ik vooral veel wedstrijden te spelen en zo vertrouwt te raken met het team.’’