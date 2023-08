Gianluigi Buffon kan geen afscheid nemen van het voetbal en gaat bij nationale ploeg aan de slag

De 58-jarige Mancini is sinds 2018 de bondscoach, nadat Italië het WK in Rusland het gemist. Mancini leidde de Squadra Azzurra vervolgens in 2021 naar de Europese titel, maar op het WK 2022 in Qatar ontbrak de Italiaanse ploeg weer. Voor zijn periode als bondscoach was Mancini clubtrainer bij onder meer Manchester City en Internazionale.