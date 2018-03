Gibraltar boekt tweede zege ooit

Engeland moet Gomez missen tegen Italië

19:07 Joe Gomez kan dinsdag niet meespelen in de oefenwedstrijd van het Engelse voetbalteam tegen Italië. De twintigjarige verdediger van Liverpool liep vrijdag in de ontmoeting met het Nederlands elftal een enkelblessure op en is daarvan niet bijtijds hersteld. Hij keert per direct terug naar zijn club.