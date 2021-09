Gigantische stunt FC Sheriff bij Real Madrid, Liverpool haalt uit tegen FC Porto

Real Madrid - FC Sheriff: 1-2

Een gigantische stunt van FC Sheriff in Santiago Bernabéu. Het nietige Sheriff boekte een verrassende zege op bezoek bij Real Madrid. Een rake kopbal van Djasur Yakhshibaev liet Madrid al voor rust vrezen voor een beschamende nederlaag. Karim Benzema trok de stand vanaf elf meter gelijk, maar Sebastien Thill liet Tiraspol ontploffen. Met een rake volley bezorgde hij zijn ploeg een indrukwekkend resultaat.

Sheriff dacht kort daarvoor al op voorsprong te komen, maar de scheidsrechter keurde een treffer af wegens buitenspel. Sheriff richtte zich op en pakte alsnog de volle buit. Sheriff kon aanvankelijk weinig meer dan verdedigen. Voor de Spaanse fans leek het een kwestie van geduld. Dat werd danig op de proef gesteld, onder anderen door de Griek Giorgios Athanasiadis, die liet zien dat hij prima kan keepen. Hij redde onder meer knap na een vrije trap van Karim Benzema.

De Champions League-debutant staat nu met zes punten uit twee duels bovenaan in de poulefase. Twee weken geleden was FC Sheriff namelijk ook al te sterk voor Shakhtar Donetsk.

FC Porto - Liverpool: 1-5

Liverpool kende weinig problemen met FC Porto. De Engelse topclub boekte een simpele 1-5 overwinning op bezoek in Portugal. Met twee treffers groeide Mohamed Salah uit tot de man van de wedstrijd. De Egyptenaar opende voor rust de score door eenvoudig binnen te tikken en tekende ook voor de 0-3. Oog in oog met de doelman bleef de linksbenige steraanvaller koel. Tussendoor had ook Sadio Mané zich op het scoreformulier gemeld. Invaller Roberto Firmino bepaalde de eindstand met twee goals op 1-5.

Volledig scherm Liverpool. © REUTERS Kort daarvoor zorgde Mehdi Taremi nog voor een sprankje hoop bij de Portugezen, maar Liverpool hield probleemloos stand. De koploper van de Premier League is daardoor nog foutloos in de Champions League. Twee weken geleden werd AC Milan namelijk met 3-2 verslagen. Bij Liverpool had Virgil van Dijk zoals gewoonlijk een basisplaats. FC Porto begon met voormalig FC Twente-aanvaller Jesús Corona in de basis.

AC Milan - Atlético Madrid: 1-2

Atlético Madrid heeft zich na een late wederopstanding verzekerd van drie punten. Antoine Griezmann trok de stand kort voor tijd op fraaie wijze gelijk, waarna Luis Suárez in de slotseconden met succes achter een strafschop ging staan. Daarmee hielp hij zijn ploeg aan een overwinning op AC Milan, dat voor rust via Rafael Leao op voorsprong kwam. De tweede helft stond voor Milan in het teken van verdedigen, omdat Franck Kessié al na 29 minuten zijn tweede gele kaart kreeg. De Italiaanse topclub hield bijna een uur stand, maar moest in de slotfase alsnog buigen. Milan beleeft daardoor vooralsnog een teleurstellende rentree. De rossoneri staan na twee duels op nul punten.

RB Leipzig - Club Brugge 1-2

Club Brugge is na twee speelronden verrassend gedeeld koploper van de ijzersterke poule A. De Belgische topclub, waar Noa Lang een basisplaats had en Ruud Vormer inviel, versloeg RB Leipzig met 1-2. Hans Vanaken en Mats Rits scoorden, terwijl een treffer van Noa Lang wegens buitenspel werd afgekeurd. Club Brugge heeft nu vier punten gescoord, evenveel als Paris Saint-Germain. Bij RB Leipzig, dat via Christopher Nkunku al na vijf minuten op voorsprong kwam, kwam Brian Brobbey tien minuten voor tijd binnen de lijnen.

Paris Saint-Germain - Manchester City: 2-0

Paris Saint-Germain heeft eigenlijk maar één doel dit seizoen. Met Lionel Messi aan boord de Champions League winnen. De Argentijn stond op en schoot PSG na de pauze schitterend naar 2-0, en eiste in blessuretijd ook nog een opmerkelijke rol op. Lees hier meer!

Borussia Dortmund - Sporting Portugal: 1-0

Met zijn eerste goal in Duitsland heeft oud-PSV’er Donyell Malen Borussia Dortmund de tweede zege in de Champions League bezorgd. Die Schwarzgelben wonnen van Sporting Clube de Portugal (1-0) en kropen naast Ajax aan kop van de ranglijst in Groep C met zes punten. De Portugezen en het Turkse Besiktas, dat eerder dinsdagavond door Ajax werd verslagen (2-0), zijn nog puntloos na twee groepswedstrijden. Lees hier meer!

