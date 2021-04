Giggs riskeert gevangenisstraf van vijf jaar voor mishandeling van vrouwen

Het is niet de eerste keer dat Giggs zichzelf buiten het veld in de problemen heeft gewerkt. De voormalig speler van Manchester United had ook acht jaar lang een affaire met de vrouw van zijn broer Rhodri Giggs, wat voor een breuk in de familie zorgde. Zijn moeder koos de kant van Ryan, zijn vader de kant van Rhodri en zijn vrouw Stacey vertrok bij hem. Giggs wist de zaak jarenlang uit de Britse pers te houden, maar kreeg in 2015 uiteindelijk toch de volle laag over zich heen vanuit de Britse pers en het publiek. Hij was op dat moment assistent van Louis van Gaal bij Manchester United.



Giggs speelde van 1987 tot 2014 voor Manchester United, waar hij daarna nog twee jaar assistent-trainer was onder Louis van Gaal. De linkspoot was in 963 wedstrijden goed voor 168 doelpunten. Giggs scoorde daarnaast nog twaalf keer in 64 interlands voor Wales, maar speelde nooit op een eindtoernooi. Deze zomer zou hij voor het eerst op een EK of WK aanwezig zijn, maar het lijkt erop dat hij een eindtoernooi voorlopig wel uit zijn hoofd kan zetten.