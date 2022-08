Giovanni van Bronckhorst hoeft geen vrij weekend tussen duels met PSV: ‘Heb juist wedstrijden nodig’

,,In Nederland zijn de KNVB en clubs een paar jaar geleden begonnen met competitieduels verzetten voor Europees spelende teams. Hier in Schotland wordt daar wat anders tegenaangekeken’’, vertelde Van Bronckhorst vanmiddag na afloop van het competitieduel in eigen stadion met St. Johnstone (4-0).



,,Het kan hier best ter sprake komen, maar dan op het eind van een zwaar seizoen. Niet nu al aan t begin in augustus. En zo sta ik er zelf ook in. Afgelopen mei speelden we met Rangers de Europa Leaguefinale, we zijn het wel gewend om elke drie, vier dagen vol gas te geven. Bovendien is de uitwedstrijd tegen PSV pas op woensdag. Dat geeft na een competitieduel op zaterdag voldoende rust.’’