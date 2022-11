Giovanni van Bronckhorst krijgt wind van voren na dramatische Champions League-campagne: ‘Gewoon de allerslechtste’

Ook het uitduel met Rangers FC won Ajax overtuigend ( 1-3 ). Daardoor verzekerde de ploeg van trainer Alfred Schreuder zich van overwintering in de Europa League en bombardeerde Ajax de Schotten tot de allerslechtste ooit in de geschiedenis van de Champions League. Een media-overzicht.

,,Simpelweg de allerslechtste", kopt The Scottisch Sun na de zesde nederlaag van Rangers FC in deze Champions League-campagne. ,,Voor een decennium lang had Dinamo Zagreb deze twijfelachtige eer, maar na de nederlaag tegen Ajax moeten The Gers deze loden last dragen. De manier waarop het zich allemaal ontvouwde, bevestigde de catastrofale campagne.” Daarmee doelt het dagblad op het feit dat de ploeg van Van Bronckhorst de slechtst presterende club ooit is in de Champions League.



Het Schotse dagblad schrijft dat het als een eeuwigheid geleden aanvoelt, dat de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst in extase verkeerde nadat Rangers zich na het tweeluik met PSV plaatste voor de groepsfase van de Champions League. De conclusie volgens de krant: ,,Ajax is niet uit de tweede versnelling gekomen (...) en heeft Rangers een andere pijnlijke les geleerd op dit niveau (...). Dit is een campagne om snel te vergeten.”



The Scottish Herald kopt op de voetbalpagina van de website: ‘Champions League-campagne eindigt in ultieme vernedering na nederlaag van Rangers tegen Ajax’. ,,Nou, dat was het dan. Het is geëindigd in een regelrechte schande en tot slot heeft Rangers een record te pakken waarvan ze moeten hopen dat dit liever vandaag dan morgen wordt verbroken.”

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst is teleurgesteld. © ANP / EPA

De verslaggever constateert dat de supporters regelmatig op hun telefoon zaten te kijken of Viktoria Plzen misschien toch niet de slechtste club in de Champions League zou gaan worden. De Tsjechen verloren ook alle groepsduel maar hadden een beter doelsaldo (-19), dan Rangers (-20). ,,De recordboeken zijn herschreven en Rangers kan alleen maar hopen dat zij in de volgende campagne worden overtroffen. Dit is een prestatie waar nooit meer over gesproken wordt.”

The Scotsman vraagt zich af: ,,Wie weet wanneer de hymne van de Champions League weer zal klinken op Ibrox?.” Tussen deze campagne en de laatste in 2010-2011 zat twaalf jaar. ,,Ajax hoopt dat het niet al te lang zal duren, want Rangers is een team dat ze kunnen verslaan. Ze veroordelen Rangers tot het lachertje van groep A.”

Maar volgens het dagblad kan het nog veel erger voor de manschappen van Van Bronckhorst. ,,Wat nog veel erger is, is dat Rangers de prijs krijgt voor allerslechtste club ooit in de Champions League. Dat is het logo van de club niet waard.”

Volledig scherm Spelers van Ajax vieren een doelpunt, terwijl Rangers FC baalt van de tegentreffer. In totaal kregen ze er twintig tegen. © REUTERS

Het miljardenbal is volgens The Scotsman dan veel te hoog gegrepen, maar schrijft de krant: ,,Was dit de avond waarop het team stierf? Misschien. De realiteit blijft dat dit elftal nog altijd de landstitel kan winnen. Dat raakt de kern van Van Bronckhorsts probleem.”

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.