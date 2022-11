Giovanni van Bronckhorst laat van zich horen na ontslag bij Rangers, Beale zijn opvolger in Glasgow

Rangers FC zette Giovanni van Bronckhorst een week geleden op straat vanwege tegenvallende resultaten. De trainer reageerde vandaag via Instagram op zijn ontslag. ,,We hebben ongelooflijke pieken bereikt.”

,,Met de technische staf hebben we altijd geloofd dat we waanzinnig kunnen presteren", schrijft Van Bronckhorst. ,,We hebben ongelooflijke pieken bereikt, zoals de onvergetelijke reis naar Sevilla.” Daarmee doelt hij op de Europa League-finale, die hij verloor van Eintracht Frankfurt. ,,Maar ook het winnen van de Schotse beker voor het eerst in meer dan tien jaar tijd en het plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.”

Van Bronckhorst zet daarvoor de fans in het zonnetje. ,,Dankzij jullie is het ons gelukt deze doelen te bereiken. Daar ben ik jullie allemaal dankbaar voor. Jullie hebben ons nooit in de steek gelaten en zijn ons overal achterna gereisd.”

De trainer erkent dat het een lastig seizoen was en dat hij begrijpt dat het pijnlijk is als een club als Rangers FC een stuk minder wedstrijden wint. ,,Dat is onacceptabel voor deze club. Ons grootste doel was binnenlands succes. Niemand begrijpt dat beter dan ik.” Maar ondanks zijn ontslag zal de Schotse club voor altijd ‘in zijn hart zitten'. ,,Eens een Ranger, altijd een Ranger", sluit Van Bronckhorst af, die het een voorrecht vond om hoofdtrainer te zijn van de club waarvoor hij ook heeft gespeeld.

Rangers maakte maandag bekend dat Van Bronckhorst wordt opgevolgd door Michael Beale. De 42-jarige voormalig jeugdspeler van FC Twente komt over van Queens Park Rangers, waar hij eerder dit jaar zijn debuut maakte als hoofdtrainer. Beale is geen onbekende voor Rangers. Hij was drie jaar lang de assistent van coach Steven Gerrard in de periode dat de club in 2021 voor het laatst de Schotse titel veroverde. Hij volgde in november 2021 Gerrard naar Aston Villa, maar koos er afgelopen zomer voor hoofdtrainer te worden bij QPR.

Hij heeft zich al na enkele maanden in dienst van de Londense club uit de Championship laten verleiden tot een dienstverband bij de Schotse club. “Ik ben enorm trots. Rangers FC is een prachtige club, het is een instituut”, zei Beale in een verklaring op de website van Rangers FC.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.