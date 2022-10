Giovanni van Bronckhorst ziet Ajax als topploeg: ‘Presteren al jaren uitstekend in Europa’

Alleen een 5-0 overwinning op Ajax bezorgt Rangers alsnog een ticket voor de Europa League. Volgens Van Bronckhorst zijn de verschillen tussen de Amsterdammers en de Schotten enorm. ,,Ajax heeft bijna een finale gehaald en presteert al jaren uitstekend in Europa’’, vertelde Van Bronckhorst op de voorbereidende persconferentie op het duel, waarin hij weer kan beschikken over Glen Kamara.

Voor Rangers was het een teleurstellend avontuur in de Champions League. De Schotten zijn nog puntloos. ,,We zitten in een enorm zware poule. Dat blijkt wel uit het feit dat Ajax pas drie punten heeft gepakt. Afgelopen seizoen hadden zij een perfecte score. Dat toont wel aan hoe goed Napoli en Liverpool dit seizoen zijn. Het wordt nog een hele zware wedstrijd voor ons, want Ajax is een heel goed team.”