Giroud bezorgt Milan laatste Champions League-ticket in Serie A, maar Roma heeft nog ontsnappingsroute

AC Milan heeft zich verzekerd van deelname aan de Champions League van komend seizoen. In de Allianz Arena in Turijn won de kampioen van vorig seizoen met 0-1 van Juventus.

In de veertigste minuut maakte Olivier Giroud de enige treffer voor AC Milan. De Franse spits scoorde met een fraaie kopbal. AC Milan bereikte dit seizoen de halve finales van de Champions League, waarin stadsgenoot Inter te sterk was. De club van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries mag het op zaterdag 10 juni gaan opnemen tegen Manchester City in de finale in Istanbul.

Eerder waren kampioen Napoli, nummer twee Lazio en nummer drie Inter al zeker van een startbewijs voor de Champions League volgend seizoen. Nummer zes AS Roma (punt minder dan Atalanta) kan zich ook nog plaatsen voor de Champions League. Niet via de competitie, maar door het winnen van de Europa League. De ploeg van José Mourinho, Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum speelt woensdagavond (21.00 uur) in de Puskás Aréna in Boedapest de finale tegen Sevilla, de recordwinnaar van het tweede Europese clubtoernooi. AS Roma verloor zaterdag al met 2-1 bij Fiorentina, dat zich nog kan plaatsen voor de Europa League. De club uit Florence staat negende in de Serie A, maar plaatst zich voor het toernooi als het op woensdag 7 juni van West Ham United wint in de Conference League-finale in Praag.

De Champions League was voor Juventus al uit zicht geraakt. De club kreeg aan het begin van deze week tien punten in mindering vanwege financiële malversaties rond transfers. Eerder kreeg Juventus al vijftien strafpunten, maar deze straf werd opgeschort na hoger beroep. Het hoogste sportgerechtshof in Italië vond dat de zaak opnieuw moest worden bekeken.



Juventus kreeg uiteindelijk dus tien punten in mindering. Vlak nadat dit nieuws naar buiten was gekomen, stond het competitieduel met Empoli op het programma. Juventus verloor maandag met 4-1 en zakte van de tweede naar de zevende plaats op de ranglijst van de Serie A.

