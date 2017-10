Giroud strijdt met Venezolaanse speelster en Zuid-Afrikaanse keeper om Puskás Award

Giroud heeft twee opvallende concurrenten. De achttienjarige Deyna Castellanos uit Venezuela dingt mee naar de Puskás Award met haar doelpunt op het WK voor voetbalsters onder 17 jaar. Direct nadat Kameroen in de blessuretijd de stand gelijk had getrokken, schoot ze de bal na de aftrap vanuit de middencirkel over de keepster in het doel. De derde kandidaat is de Zuid-Afrikaanse doelman Oscarine Masuluke. Hij zorgde met een prachtige omhaal voor de gelijkmaker in een competitieduel van zijn club Baroka FC.