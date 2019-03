Giroud ziet terugkeer naar Frankrijk wel zitten

Video Matige generale vernieuwd Duitsland voor duel met Oranje

7:56 Een jong en vernieuwd Duitsland is er in het eerste optreden van 2019 niet in geslaagd voor eigen publiek Servië te verslaan. In een volgepakte Volkswagen Arena in Wolfsburg, waar normaal gesproken Wout Weghorst zijn doelpuntjes maakt, werd het 1-1. Zondag wacht voor de Mannschaft het EK-kwalificatieduel met Oranje.