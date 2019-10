Gladbach neemt koppositie weer over na doelpuntrijke zege op Frankfurt

Frankfurt, dat in het Borussia-Park aantrad zonder de geblesseerde Bas Dost, had voorafgaand aan het duel slechts drie punten minder dan Borussia Mönchengladbach. In een enerverende wedstrijd bleken de verschillen tussen beide ploegen dan ook niet bijzonder groot. Marcus Thuram, de 22-jarige zoon van Juve-icoon Lilian, opende na een klein half uur de score namens de thuisploeg. Op slag van rust verdubbelde de Zweed Oscar Wendt de marge met een bekeken schuiver na een vloeiende aanval.



Het bleek niet de beslissing in het duel. Danny da Costa tekende voor de aansluitingstreffer na een uur. In het laatste kwartier vielen nog drie treffers te bewonderen in het Borussia-Park. Centrale verdediger Nico Elvedi kopte Gladbach op 3-1 waarna Martin Hinteregger de spanning toch weer terug bracht. Denis Zakaria besliste vijf minuten voor tijd het duel: 4-2.



VfL Wolfsburg kwam tegen FC Augsburg niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Jeffrey Bruma en Wout Weghorst speelden de hele wedstrijd mee bij Wolfsburg. Jeffrey Gouweleeuw viel in bij Augsburg. Wolfsburg heeft twee punten minder dan Mönchengladbach.



De verschillen in de top van de Bundesliga zijn nog altijd uitzonderlijk klein. Het TSG 1899 Hoffenheim van Alfred Schreuder staat bijvoorbeeld tiende met slechts vijf punten minder dan koploper Gladbach.