Gladbach speelt zaterdag in ‘vol’ stadion: kartonnen fans niet aan te slepen

Lukaku raakte Champions Lea­gue-be­ker van Chelsea met geen vinger aan: ‘Vergeef het Vil­las-Boas nooit’

12:40 Chelsea won acht jaar geleden de Champions League en liet zich in Londen uitgebreid toejuichen op een open bus door Londen. Ook de Belg Romelu Lukaku vierde mee, maar van harte was dat niet. En daar was één man verantwoordelijk voor: André Villas-Boas, eerder dat seizoen als trainer de laan uitgestuurd door de Blues.