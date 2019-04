Goal De Guzman levert Eintracht puntje op tegen Wolfsburg

Cheryshev mist cruciale fase seizoen bij Valencia met breuk in knie

16:54 Valencia moet het in de cruciale eindfase van het seizoen doen zonder de Russische middenvelder Denis Cheryshev. De 28-jarige linkspoot liep gisteravond in de uitwedstrijd bij Real Betis (1-2 winst) een breukje in zijn knie op.