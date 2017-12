Goal El Ghazi kan Lille niet helpen tegen PSG

Honda met Pachuca naar halve finale WK clubs

16:37 Pachuca, met voormalig VVV-middenvelder Keisuke Honda in de gelederen, heeft de halve finale van de WK voor clubs bereikt. De Mexicaanse club had alle moeite met Wydad Casablanca. De Marokkaanse club sleepte er met tien man een verlenging uit, maar moest toezien hoe Victor Guzmán in de 112de minuut scoorde.