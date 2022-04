Goal Memphis Depay komt te laat: Barça in Camp Nou uit de Europa League geknikkerd door Frankfurt

Dankzij een benutte penalty van voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic en een geweldige afstandspegel van Rafael Borré keek Barça halverwege zeer verrassend tegen een 0-2 achterstand tegen Eintracht Frankfurt, dat in Catalonië kon rekenen op de steun van duizenden fans.

In de rust werd Frenkie de Jong het veld in gebracht voor Pedri, maar Eintracht Frankfurt scoorde in de tweede helft als eerste. Het was wederom Kostic die het net vond en de meegereisde uitfans uit hun dak liet gaan. Sergio Busquets dacht na 84 minuten iets terug te doen, maar de VAR stak een stokje voor zijn goal vanwege buitenspel.

In de 91ste minuut scoorde Busquets alsnog, maar dat bleek, na de 1-1 in het heenduel, veel te laat. Ook Memphis Depay, net als Luuk de Jong ingevallen, scoorde diep in blessuretijd nog. Hij bepaalde daarmee de eindstand op een iets draaglijker 2-3, maar Barça ligt desondanks uit Europa.

Eintracht Frankfurt mag het daardoor opnemen tegen West Ham United. De Engelse club versloeg het Olympique Lyon van Peter Bosz met liefst 0-3. Giovanni van Bronckhorst en Rangers wonnen na negentig minuten met 2-1. Die wedstrijd is bezig met de verlenging nadat het in de eerste wedstrijd 1-0 voor SC Braga werd.

Atalanta Bergamo

Met de Nederlanders Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners is het Atalanta niet gelukt de halve finales van de Europa League te bereiken. De Italiaanse subtopper verloor op eigen veld in Bergamo van Leipzig: 0-2. Voor Leipzig was dat voldoende voor de volgende ronde. Het eerste duel in Duitsland was in 1-1 geëindigd.

Na iets meer dan een kwartier kwam de Duitse formatie op voorsprong. Christopher Nkunku schoot van dichtbij adequaat in, na een rush van Konrad Laimer over de rechterflank. Hateboer was na ongeveer een uur dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn inzet net over gaan. Vlak voor tijd liep Leipzig door een benutte strafschop van Nkunku verder uit. De Roon, Hateboer en Koopmeiners waren alle drie basisspeler bij de Italiaanse formatie van trainer Gian Piero Gasperini.

Kwartfinales Europa League

• 1. 18.45 uur: Atalanta - RB Leipzig 0-2 (heenduel 1-1)

• 2. 21.00 uur: Rangers FC - Sporting Braga 2-1 (heenduel 0-1)

• 3. 21.00 uur: FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 1-3 (heenduel 1-1)

• 4. 21.00 uur: Olympique Lyon - West Ham United 0-3 (heenduel 1-1)

Halve finales op 28 april en 5 mei

RB Leipzig - winnaar 2

Eintracht Frankfurt - West Ham United



Finale

Op woensdag 18 mei in Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla

Kwartfinales Conference League

• 18.45 uur: PSV - Leicester City 1-2 (heenduel 0-0)

• 21.00 uur: AS Roma - FK Bodø/Glimt 4-0 (heenduel 1-2)

• 21.00 uur: Slavia Praag - Feyenoord 1-3 (heenduel 3-3)

• 21.00 uur: PAOK - Olympique Marseille 0-1 (heenduel 1-2)

Halve finales op 28 april en 5 mei

Leicester City - AS Roma

Feyenoord - Olympique Marseille

Finale

Op woensdag 25 mei in Arena Kombëtare in Tirana

