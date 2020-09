Goal Van de Beek kan blamage bij debuut voor ManUnited niet voorkomen

Van de Beek moest op de bank beginnen en mocht halverwege de tweede helft invallen voor Paul Pogba. Een klein kwartier later kreeg Van de Beek de bal via een verdediger van Palace voor zijn voeten, waarna de van Ajax overgekomen middenvelder beheerst - diagonaal - raak schoot.

United wist na de aansluitingstreffer van Van de Beek niet door te drukken. Wilfried Zaha bepaalde kort daarna de eindstand. Zaha had vanuit een penalty ook voor de 0-2 getekend. Kort daarvoor werd een strafschop van zijn ploeggenoot Jordan Ayew nog gekeerd door United-keeper David de Gea. De bezoekers namen al in de zevende minuut de leiding via Andros Townsend.