Goed nieuws Real Madrid in aanloop naar return kwartfinales Champions League tegen Chelsea

Samenvatting Dortmund profiteert niet van gelijkspel Bayern München ondanks topvorm Malen

Borussia Dortmund speelde gelijk tegen VfB Stuttgart. Een domper voor de ploeg van Donyell Malen, die niet profiteerde van het gelijkspel van Bayern München in de Duitse titelrace. De Oranje-international toonde goede vorm in de wedstrijd door in de eerste helft een assist te leveren en zelf te scoren, maar het was niet genoeg voor de overwinning.