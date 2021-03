Goed nieuws voor Koeman: Laporta keert terug als voorzitter van FC Barcelona

De winst van Laporta is ook goed nieuws voor Ronald Koeman. De trainer heeft de laatste twee maanden zijn positie al verstevigd met de goede resultaten van zijn ploeg, maar heeft bovendien een goede band met Laporta. In 2003 was Koeman de eerste keus van Laporta als trainer, toen de advocaat als nieuwe preses van FC Barcelona werd gekozen. Maar Ajax wilde destijds een forse transfersom voor zijn trainer, iets wat een Barça in crisis toen niet kon of wilde betalen. Uiteindelijk werd Frank Rijkaard de nieuwe coach. In vijf seizoenen onder Rijkaard won Barcelona twee keer La Liga en de Champions League in 2006. Na twee seizoenen zonder prijzen werd Rijkaard in de zomer van 2008 vervangen door Pep Guardiola. Onder zijn leiding won Barcelona in vier seizoenen liefst veertien prijzen, waaronder drie landstitels en twee keer de Champions League.



In afwachting van de definitieve resultaten werd zondagavond al gespeculeerd over de plannen van Laporta. Een belangrijke kandidaat om de nieuwe technisch directeur van de club te worden is Jordi Cruijff, die op dit moment in China werkt. Laporta en de familie Cruijff hebben ook na de dood van Johan een goed contact gehouden. En Jordi, op zijn beurt, heeft in zijn columns in de krant Sport sinds vorige zomer bijna wekelijks het werk van trainer Koeman verdedigd, die nog tot 2022 een contract heeft bij Barça.