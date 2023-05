Goed nieuws voor Nathan Aké: Oranje-verdediger op tijd fit voor jacht op treble Manchester City

Neymar zeven weken na enkelopera­tie terug bij PSG voor herstel

Neymar is een kleine zeven weken na zijn enkeloperatie teruggekeerd bij zijn club Paris Saint-Germain. De Braziliaanse voetbalvedette zet daar zijn herstel voort. Hij vierde zijn comeback op het trainingscentrum van de koploper in de Franse Ligue 1 met het verwijderen van de beschermingslaars die hij droeg sinds de ingreep op 10 maart in Doha.