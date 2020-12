‘Golden boy’ Pedri heeft speciale klik met Messi en is lichtpunt bij Barça

Pedri wordt wel eens vergeleken met zijn grote idool, Andrés Iniesta. Niet toevallig de steunpilaar die in het verleden Barça samen met Messi naar grootse successen leidde. Meer aangever en draaischijf dan afwerker. Zonder de lat té hoog te leggen, maar de ontwikkeling van Pedri is op z’n minst indrukwekkend te noemen. In augustus 2019 maakte de middenvelder als 16-jarige zijn debuut bij tweedeklasser Las Palmas.



Een maand later haalde Barcelona hem binnen voor zes miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage. Pedri tekende een contract tot 2022 plus optie op twee extra seizoenen bij de ‘Blaugrana’. Afkoopclausule - hou u vast: 400 miljoen euro. Hij bleef nog één seizoen op huurbasis actief bij zijn jeugdclub, waar hij de jongste doelpuntenmaker ooit werd en uitblonk in La Liga2.



De stap naar Barcelona begin dit seizoen leek groot, maar hij paste zich snel aan. Eén keer zat-ie op de bank in de Champions League-match tegen Ferencváros. Verder verzamelde hij elke wedstrijd speelminuten, met een basisplaats in de voorbije drie matchen. De Spaanse media, en Messi, zijn het er nu al over eens: naast Ansu Fati heeft Barcelona met Pedri nóg een ‘golden boy’ in zijn rangen. Lichtpunt in een tot dusver teleurstellend seizoen voor Barça.