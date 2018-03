Gomez ziet Liverpool-collega Van Dijk als leermeester

,,Ik schiet niet meteen in de stress als de club een nieuwe verdediger haalt'', zegt Gomez. ''Het is juist fijn om bij een club te zitten waar je kan leren van de spelers om je heen. Ik probeer als een spons alles in me op te nemen.''



Liverpool betaalde rond de jaarwisseling liefst 84 miljoen euro om Van Dijk over te nemen van Southampton. De nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal heeft zich al snel opgewerkt tot een vaste waarde in het centrum van de verdediging. De kansen van Gomez op een centrale positie zijn daardoor geslonken. ,,Maar het is niet zo dat Virgil mij in de weg staat, zo zie ik het niet. Het is voor mij juist een geweldige kans om van hem te leren. Virgil is een grote persoonlijkheid. Hij speelt heel dominant en zijn lichaamstaal laat wel zien dat hij veel kwaliteiten heeft.''



Gomez kreeg vrijdag in de oefeninterland tegen het Oranje van aanvoerder Van Dijk wel een kans centraal achterin van de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Hij moest echter al snel geblesseerd van het veld na een botsing met Bas Dost. Enkelklachten houden hem dinsdag aan de kant tegen Italië.