Gorcumer Zakaria Aboukhlal na memorabel WK ook held in Frans bekersprookje: ‘Ik leef mijn dromen’

Jürgen Klopp zet vraagte­kens bij scheids­rech­ter: 'Ik vraag me echt af wat hij tegen ons heeft’

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft gesuggereerd dat scheidsrechter Paul Tierney ‘iets’ moet hebben tegen zijn club. In het duel met Tottenham Hotspur – na een ongelooflijk scoreverloop geëindigd in een 4-3-overwinning – kreeg de Duitser een gele kaart nadat hij de winnende treffer enigszins provocerend had begroet. Dat gebeurde kort nadat hij de vrije trap, waaruit de Spurs gelijk maakten, had betwist.