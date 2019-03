Gosens matchwinner voor Atalanta Bergamo tegen Sampdoria

Atalanta Bergamo heeft vanmiddag een belangrijke 1-2 overwinning geboekt in de uitwedstrijd bij Sampdoria. De Duitse linksback Robin Gosens, die ook voor zijn vaderland Nederland mag uitkomen, maakte in de 77ste minuut de winnende goal.

De Colombiaanse spits Duván Zapata opende vijf minuten na rust de score namens Atalanta. Zapata kwam vorig seizoen nog tot elf goals voor Sampdoria, maar doet het dit seizoen uitstekend met 17 goals in 27 competitieduels. Zijn voormalig aanvalspartner Fabio Quagliarella doet het echter nog veel beter, want de 36-jarige spits en aanvoerder van Sampdoria maakte vanmiddag in de 67ste minuut uit een strafschop alweer zijn 20ste goal van dit seizoen. Hij staat daarmee in de topscorersranglijst van de Serie A zelfs nog een goal boven Cristiano Ronaldo (Juventus) en Krzysztof Piatek (AC Milan), die gisteravond ook weer scoorde.

Zapata en Quagliarella scoorden dus weer, maar Robin Gosens uit het Duitse grensplaatsje Emmerich (vlakbij Nijmegen) werd de matchwinner in Stadio Luigi Ferraris in Genua. De 24-jarige linksback maakte zijn derde goal in twintig competitieduels dit seizoen. Vorige week maakte Gosens (ex-Vitesse, FC Dordrecht en Heracles) ook al de 3-1 namens Atalanta tegen Fiorentina. Hans Hateboer en Marten de Roon deden de hele wedstrijd mee bij Atalanta, waar Gosens in blessuretijd nog werd gewisseld door zijn coach Gian Piero Gasperini.

Atalanta Bergamo staat nu zevende in de Serie A met 44 punten, net zoveel als nummer vijf AS Roma en nummer zes Torino. AS Roma speelt morgenavond nog wel thuis tegen Empoli, bij de eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Claudio Ranieri. Sampdoria staat negende met 39 punten, maar de club uit Genua was bij winst vanmiddag dus wel over Atalanta heen gegaan.

