Gosens na vals-positieve test alsnog bij Atalanta-selectie voor duel met Ajax

Botman wint met Lille van Monaco en blijft in spoor PSG

6 december Lille blijft in de Franse voetbalcompetitie in het spoor van koploper Paris Saint-Germain. De ploeg van verdediger Sven Botman versloeg AS Monaco met 2-1, door doelpunten in de tweede helft van de Canadees Jonathan David en invaller Yusuf Yazici. In blessuretijd deed Pietro Pellegri wat terug namens de Monegasken.