Gouden Bal-winnaar Karim Benzema stond in Parijs op het podium als de trotse familieman die hij nu is

Met video Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker na doelpunt­rij­ke tweede helft afgedroogd in Frankfurt

Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong en invaller Daley Sinkgraven hebben het goede gevoel in de Bundesliga niet vast kunnen houden met hun Bayer Leverkusen. Na een doelpuntrijke tweede helft ging het uitduel bij Eintracht Frankfurt met liefst 5-1 verloren. Met name achterin hield het niet over wat de ploeg van Xabi Alonso op de mat legde.

15 oktober