Goudhaantje Caicedo redt in 95ste minuut punt tegen Juventus, dat wéér gelijkspeelt

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Juventus, was er veel te doen rondom de coronasituatie bij Lazio. Ciro Immobile, Lucas Leiva en Thomas Strakosha mochten in de Champions League niet aantreden vanwege een positieve coronatest, maar speelden tussendoor wel in de Serie A. Uiteindelijk werden ze voor het duel met de kampioen dan toch buiten de selectie gehouden. Al voor rust drukte Cristiano Ronaldo zijn stempel op de wedstrijd. Hij werd een aantal keren gevaarlijk, testte Pepe Reina en had na een kwartier de score geopend. Rodrigo Betancur kapte zijn tegenstander uit en vond Juan Cadrado aan de rechterkant. Die trok laag voor, waar het voor Ronaldo simpel binnentikken was. Ondanks een paar kansen voor Lazio-spits Vedat Muriqi bleeft het daarbij halverwege.

Lazio had meer balbezit en creëerde meer kansen, maar het slaagde er telkens niet in Wojciech Szczesny te passeren. Tot in de slotseconden. Toen de vier minuten blessuretijd er bijna op zaten, mocht de thuisploeg nog één keer ingooien. Joaquin Correa vocht zich door de Turijnse defensie heen, legde af op de ingevallen Caicedo en die vond uit de draai de verre hoek. Wie anders dan de Ecuadoraan stelde het punt veilig. Precies een week geleden maakte hij al de winnende tegen Torino in de 98ste minuut en ook midweeks tegen Zenit was hij belangrijk met een late goal. Trainer Simone Inzaghi spurtte naar de hoek van het veld en sprong het goudhaantje in de armen.



Door het nieuwe puntverlies van Juventus, krijgt koploper AC Milan vanavond tegen Hellas Verona (20.45 uur) de kans om verder weg te lopen bij de ploeg van Andrea Pirlo. Ook Atalanta Bergamo, Inter (die twee treffen elkaar), Napoli en AS Roma komen zondag nog in actie.