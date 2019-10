Grêmio en Flamengo in balans in halve finale

Flamengo, de ploeg van de Portugese trainer Jorge Jesus, kwam in de 69ste minuut op voorsprong via Bruno Henrique. Invaller Pepê bracht thuisclub Grêmio in de slotfase op gelijke hoogte, enkele minuten nadat voor de derde keer een doelpunt van Flamengo was afgekeurd door de arbitrage. De eerste twee keer, beide in de eerste helft, gebeurde dat op advies van de VAR.



De winnaar van het Braziliaanse tweeluik treft op 23 november in de eindstrijd van de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League een Argentijnse club.



De andere halve finale gaat namelijk tussen River Plate en Boca Juniors, de twee finalisten van vorig jaar. River Plate won dinsdag het eerste duel met 2-0, de return is over drie weken. De finale van de Copa Libertadores wordt in de Chileense hoofdstad Santiago gespeeld.