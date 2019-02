Grieperige Wijnaldum: Mijn mooiste doelpunt in Engeland

Complimenten over zijn niet-aflatende sprints hoorde hij licht verbaasd aan. ,,Het was wel zwaar, hoor”, vertelde hij. ,,Vrijdag heb ik niet eens getraind. Gelukkig hoefde ik vandaag niet de hele wedstrijd te spelen.” Trainer Jürgen Klopp haalde Wijnaldum een kwartier voor het einde naar de kant. De supporters van Liverpool bedankten hem voor zijn geweldige spel met een staande ovatie.



Een verklaring voor het opmerkelijke niveauverschil met maandag, toen Liverpool op bezoek bij West Ham worstelde met zichzelf, kon hij om een opmerkelijke reden niet geven. ,,Ik heb niet gekeken. Ik was zenuwachtig. Dat ben ik altijd als ik zelf niet kan spelen. Als we winnen, kijk ik de samenvatting. Maar echt kijken doe ik nooit. Mijn telefoon stond wel aan. Ik hoorde dat we met 1-0 voorkwamen. Toen werd het 1-1 …”



Door zijn lichamelijke ellende kon hij zich evenmin een goed beeld vormen van de stemming in de kleedkamer. ,,Ik trainde apart, omdat ik last van mijn knie had. Van wat ik opving, merkte ik niet dat de jongens van slag waren.” Veel waarde aan de ophef in de Britse media hecht hij sowieso niet. ,,Iedereen gaat nu overal iets achter zoeken.”