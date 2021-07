Griezmann en Dembélé mogelijk bestraft door FC Barcelona om Japanse video

Samenvatting Neymar na winst op Peru en bereiken finale Copa América: ‘Doe Argentinië maar als tegenstan­der’

6 juli Brazilië heeft zich als eerste land geplaatst voor de finale van de Copa América. In Rio de Janeiro won de titelverdediger in de halve eindstrijd met 1-0 van Peru. In de finale, die zaterdagavond wordt gespeeld, ontmoet Brazilië de winnaar van het duel tussen Argentinië en Colombia. Dat duel wordt komende nacht gespeeld in de Braziliaanse hoofdstad Brasília.