Griezmann kan met goal duur puntenverlies Atlético niet voorkomen

Atlético Madrid staat tweede in de Primera Division, maar de achterstand op koploper FC Barcelona kan dit weekend nog verder oplopen. Een goal van sterspeler Antoine Griezmann, die in de belangstelling zou staan bij de Catalaanse concurrent, was niet genoeg om thuis van middenmoter Girona te winnen.