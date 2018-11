Griezmann lacht altijd het laatst tegen Oranje

Vandaag kwam hij vriendelijk lachend aan in Rotterdam om zijn intrek te nemen in het Hilton Hotel. Voor zijn zesde ontmoeting met Oranje in de laatste vier jaar. Hij wordt meteen de Fransman die het meest tegen Oranje is uitgekomen op het hoogste niveau. Of Oranje dit keer wel vat krijgt op de meester in het vrijlopen tussen de linies? Het is de grote vraag. ,,Ze hebben geweldige spelers’’, zegt aanvoerder Virgil van Dijk. ,,Maar wij zijn gegroeid de laatste tijd. Dat goede gevoel van Duitsland thuis en België uit, dat moeten we zien vast te houden.’’