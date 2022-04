Groeiende zorgen bij Manchester United: ‘Het moet wel heel erg zijn als een speler dát naar buiten brengt’

Dat Erik ten Hag bij Manchester United niet in een gespreid bedje terecht gaat komen, was al wel duidelijk, maar de zorgen om de gevallen grootmacht lijken met de week te groeien. Na de 3-1 nederlaag van de ploeg bij rivaal Arsenal werd nog duidelijker dat er veel mis is bij ManUnited.

,,Er zijn heel veel problemen met de spelers, de staf, hogerop... We moeten ons concentreren op wat er op het veld gebeurt", zei middenvelder Scott McTominay na de nederlaag in Londen bij BT Sports. ,,Het is de trots die je moet hebben als je het veld op gaat. Je moet je niet druk maken over wie wat zegt. Het is de trots waar het om gaat, iedereen moet zijn best doen.”

,,Er spelen heel veel dingen in de kleedkamer, begrijp me goed, maar als we terugkeren in de kleedkamer moet iedereen goed in de spiegel kijken. Je kunt niet terug naar huis gaan en tevreden zijn met drie tegendoelpunten bij Arsenal als we een overwinning hadden verdiend.”

Contract voor drie jaar

Erik ten Hag treedt komende zomer in de voetsporen van Louis van Gaal. De trainer verruilt, zoals verwacht, Ajax voor Manchester United.

,,De laatste twee maanden is er een gebrek aan zelfvertrouwen, aan geloof in eigen kunnen. We speelden vandaag vrij aardig, maar zelfs dan ontbreekt het aan geloof en vertrouwen. Dat hebben we op dit moment gewoon niet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

McTominay kreeg de vraag of het scheelt dat er met de bekendmaking van de aanstelling van Ten Hag als nieuwe trainer nu wat duidelijkheid is, maar daar ging de Schotse international niet in mee. ,,Voor mij gaat het om het hebben van ballen in je optreden. Daar komt het voor mij op neer, de basis van het voetbal. Het is moeilijk om te praten, omdat ik heel hoog in de emotie zit. Maar het komt neer op de basis, die voeren we nooit goed genoeg uit in de grote wedstrijden.”

Doelman David de Gea lijkt zich wel te kunnen vinden in de uitspraken van zijn ploeggenoot. ,,Ik ben altijd eerlijk", liet de Spanjaard via twitter weten. ,,We hadden vandaag meer uit de wedstrijd kunnen halen, maar we staan op dit moment waar we verdienen te staan.” United is de nummer zes in de Premier League met een achterstand van maar liefst 29 verliespunten op koploper en stadsgenoot City.

Volledig scherm Scott McTominay lijkt het niet meer te zien zitten. © REUTERS

Ook voormalig rechtsback Gary Neville had de opmerkingen van McTominay over alle problemen bij ManUnited gezien. ,,Het is niet iets wat we nog niet wisten, maar dat een speler dit in een microfoon zegt, laat wel zien hoe erg het moet zijn.”

Clubicoon Paul Scholes had ook al weinig goeds te melden: ,,Ik sprak met Jesse Lingard en ik weet dat hij het niet erg vindt als ik dit zeg, volgens hem is de sfeer in de kleedkamer een ramp.” De 29-jarige Lingard beschikt over een aflopend contract en viel tegen Arsenal een kwartier voor tijd in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trainer Ralf Rangnick zei eerder al dat Ten Hag, die aan het einde van het seizoen Ajax voor United verwisselt, voor een loodzware taak staat: ,,United heeft openhartoperatie nodig, het is niet genoeg om een paar cosmetische ingrepen te doen”