Groenen blijft koploper met Manchester United na comeback in derby tegen City

Jiangsu Suning verslaat Cannavaro en behaalt eerste titel

12 november Voor het eerst in de relatief korte geschiedenis van de Chinese voetbalcompetitie is Jiangsu Suning kampioen geworden. In het tweede duel van de finale versloeg de club uit miljoenenstad Nanjing recordkampioen Guangzhou Evergrande met 2-1. De eerste wedstrijd was in 0-0 geëindigd.