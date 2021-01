Gross zet Huntelaar tegen Bayern nog op de bank: ‘We komen hieruit’

Huntelaar verhuisde begin deze week van Ajax naar Schalke 04. In zijn laatste maanden als profvoetballer wil de spits zijn oude club behoeden voor degradatie uit de Bundesliga. Schalke won dit seizoen pas één keer en staat met zeven punten onderaan. Zonder de licht geblesseerde Huntelaar verloren de ‘Königsblauen’ woensdag van nummer zestien FC Köln (1-2), dat nu al acht punten meer heeft. ,,Maar als we zo spelen als in de tweede helft, dan komen we hier uit”, zei de Nederlandse spits, die fanatiek meeleefde vanaf de tribune en zijn nieuwe ploeggenoten in de rust zelfs had toegesproken.