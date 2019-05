Grote degradatiezorgen AS Monaco: Ligue 2 dreigt

AS Monaco heeft nog twee wedstrijden de tijd om een herhaling van de ramp uit het seizoen 2011/2012 te voorkomen. Toen degradeerden de Monegasken naar de Ligue 2, waarna ze in 2013 weer terugkeerden op het hoogste niveau. Sindsdien streed AS Monaco steeds weer mee om de titel in de Ligue 1 met achtereenvolgens een tweede, derde, derde, eerste en tweede plek. In 2017 werd met onder anderen Kylian Mbappé in de gelederen niet alleen het kampioenschap behaald, maar zelfs de halve finale van de Champions League. Dit seizoen hebben de mannen in roodwit tenue nimmer aan het kampioenschap kunnen denken. Ook in de Champions League-poule met Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Club Brugge werd slechts één luttel puntje gehaald.



Coach Leonardo Jardim moest in oktober dan ook het veld ruimen, waarna Thierry Henry zijn trainerscarrière een mooie start moest geven door de degradatiezorgen weg te nemen bij de ploeg waar hij zelf tussen 1994 en 1999 zijn voetballoopbaan was begonnen. Dat lukte, ondanks de komst van bijvoorbeeld Cesc Fàbregas en Naldo in januari, niet. Sterker nog, Henry werd ontslagen na slechts vier overwinningen in twintig wedstrijden.



