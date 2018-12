Grote politiemacht bij Superclásico in Madrid

De return tussen de twee aartsrivalen zou eigenlijk op 24 november worden gespeeld in Buenos Aires. De spelersbus van Boca Juniors werd op weg naar stadion El Monumental echter met allerlei voorwerpen bekogeld door fans van River Plate. Heel wat voetballers in de bus raakten gewond of hadden last van het traangas waarmee werd gespoten. De wedstrijd werd in eerste instantie met een dag uitgesteld, maar Boca Juniors weigerde ook om zondag te spelen. De Zuid-Amerikaanse bond Conmebol wees daarna het stadion van Real Madrid aan als nieuwe locatie voor het zeer beladen duel.



De eerste wedstrijd in Buenos Aires eindigde in 2-2. De kampioen van Zuid-Amerika doet later deze maand mee aan het WK voor clubs.